Житель Свердловской области пытался вывезти в ОАЭ 30 краснокнижных соколов

Житель Свердловской области пытался вывезти из России в Объединенные Арабские Эмираты 30 краснокнижных соколов, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следственным отделом ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово направлено в суд уголовное дело по факту вывоза за границу соколов-кречетов, включенных в перечень особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу», – уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее информации, мужчина, узнав о высокой рыночной стоимости в одной из стран Ближнего Востока птиц соколиных видов, решился в корыстных целях на незаконный промысел. Он получил разрешение в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования на вывоз соколов-балобанов, не занесенных в Красную книгу. Но среди вывозимых пернатых злоумышленником были и запрещенные к вывозу соколы-кречеты. Общая рыночная стоимость вывозимых птиц составила почти 20 млн рублей.

Отмечается, что у всех птиц на головах были одинаковые чехлы, а на лапах металлические идентификационные кольца. Вызванный на пост специалист сразу же заметил несовпадение заявленного в документах вида птиц. «Предпринимателю» предъявлено обвинение по части 1 статьи 258.1 УК «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных», а также по части 1 статьи 226.1 УК «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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