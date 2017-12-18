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Вторник, 19 декабря 2017, 19:38 мск

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Под Ирбитом пьяный лихач убил водителя «семерки» (ФОТО)

Сегодня утром под Ирбитом пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Виновник аварии при этом уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

Авария произошла сегодня около 9 утра на 96-м км дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Мужчина 1980 года рождения на ВАЗ-111830 вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21074. За рулем второй машины был 54-летний мужчина, житель деревни Ретнева Ирбитского района.

Водитель «семерки» погиб на месте аварии. Его пассажирка, 29-летняя женщина, получила травмы – ушибы, сотрясение головного мозга, в настоящий момент отпущена домой. Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель «Калины» получил незначительные травмы. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Причем в 2014 году его на полтора года лишали прав за пьяную езду.

Ирбит, служба информации

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