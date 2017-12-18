Пойманный с наркотиками на вокзале екатеринбуржец получил четыре года «строгача»

В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, который незаконно приобрел и хранил наркотическое вещество в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского УМВД на транспорте, 6 июля сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали 28-летнего мужчину, у которого нашли сверток с подозрительным веществом. Мужчина проглотил пакет, но в медпункте ему сделали промывание желудка, и хитрость не удалась. Сверток был направлен на исследование, там оказалось 3,1 грамма синтетического наркотика.

Кроме того, подозреваемый был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он наркоман. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Железнодорожный райсуд Екатеринбурга назначил молодому человеку наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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