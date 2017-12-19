В Нижнем Тагиле в подъезде дома обрушилась бетонная плита, пострадал мужчина

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту ЧП в Нижнем Тагиле, где в результате обрушения бетонной плиты в многоквартирном жилом доме пострадал мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось 18 декабря в подъезде панельного 9-этажного дома № 109 по улице Зари. На первом этаже обрушилась бетонная плита, закрывавшая вход в подвал. В результате инцидента пострадал мужчина 1978 года рождения. По информации пресс-службы областной прокуратуры, у него диагностирована травма ног, он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Известно, что в указанном доме создано товарищество собственников жилья. При этом обслуживает общее имущество ООО «Ремстройсервис».

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит лиц, виновных в ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома, даст правовую оценку данному факту. Также предстоит выяснить, когда проводился капитальный или текущий ремонт», – говорят в ведомстве. Между тем в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавляют, что в рамках доследственной проверки проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Анализируется документация, касающаяся данного дома и мероприятий по его обслуживанию. Проводятся опросы жильцов дома и сотрудников обслуживающей организации. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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