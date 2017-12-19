Свердловский банк вошел в пятерку лучших в России по потребительским кредитам

СКБ-банк вошел в пятерку крупнейших региональных банков России на рынке потребительского кредитования. Итоги подводил издательский дом «Коммерсантъ».

Эксперты составили топ-50 организаций, выдающих займы населению (за исключением тех, что зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге). В итоге СКБ-банк занял четвертое место среди крупнейших региональных банков. По данным на октябрь 2017 года, кредитный портфель организации превысил 59 млрд рублей, СКБ-банк занял 26 строчку рэнкинга среди всех российских банков.

Как отмечают авторы рейтинга, портфель потребкредитов в ближайшие месяцы продолжит расти. Причиной этого эксперты называют праздничные акции, в рамках которых проценты по кредитам будут снижены. Также особое внимание банков будет уделено программам рефинансирования.

Екатеринбург, служба информации

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