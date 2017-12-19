Поворчали, но согласились: депутаты отдали областные доходы на погашение кредита

Депутаты Заксобрания сегодня практически единогласно одобрили изменения в областной бюджет 2017 года, которыми дополнительные доходы казны будут направлены на досрочное погашение коммерческого кредита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на последнее в этом году заседание, где одним из главных вопросов стала именно эта корректировка, явились 45 из 50 депутатов. ИЗ них 44 поддержали предложение областного правительства передать дополнительные доходы в сумме 2,8 млрд рублей на погашение кредита, один депутат не голосовал.

Тем не менее, несколько вопросов главе Минфина Галине Кулаченко депутаты все же задали. Например, зачем так торопиться с этим решением – ведь по итогам согласительной комиссии тема погашения кредита в число приоритетов не попала. Галина Кулаченко на это возразила, что платежи по кредиту ежегодно «съедают» 400 млн бюджетных рублей, а досрочное погашение позволит высвободить средства из расходов 2019 и 2020 года. Дальнейшего развития темы не последовало.

Напомним, предложенные правительством поправки предусматривают увеличение общей суммы доходов и расходов на 2017 год на 2,8 млрд рублей. Таким образом, уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2017 год составит 208,7 млрд рублей, по расходам – 222,2 млрд. По предложению министерства инвестиций и развития деньги направят на досрочное погашение коммерческого кредита, который ранее был направлен на строительство МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

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