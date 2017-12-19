В Нижнем Тагиле «Ниссан» разорвало столбом: водитель погиб (ФОТО)

Жуткое ДТП случилось накануне вечером в Нижнем Тагиле. Nissan X-Trail врезался в электроопору, судя по фото, автомобиль практически разорвался на две части. Водитель погиб.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 20:25 на улице Береговая-Ударная. Автомобилист 1971 года рождения ехал в сторону улицы Бригадной, не справился с управлением и въехал в электроопору. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. По предварительным данным, мужчина не был пристегнут. Точные причины аварии устанавливаются.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 19.12.17

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