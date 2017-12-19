Туринский целлюлозно-бумажный завод оштрафован за загрязнение реки

Департамент Росприроднадзора по УрФО по представлению прокуратуры наложил штраф на Туринский целлюлозно-бумажный завод и его руководителя за загрязнение реки Тура. Эколог предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

В силу хозяйственной деятельности Туринский ЦБЗ сбрасывает сточные воды в рек, но с ограничениями по количеству веществ и микроорганизмов, предписанным законодательством. Как установила прокуратура, рассматривая жалобу местного жителя, в сентябре этого года завод допустил сброс в реку загрязняющих веществ с превышением установленных нормативов по азоту аммонийному (аммиак), а также лигносульфонату (побочный продукт переработки древесины). Отмечается, что у предприятия была возможность очистить сточные воды, но этого не было сделано.

По факту нарушения в отношении юрлица и генерального директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Последствием стали штрафы суммой 31 тысяча и 3 тысячи рублей соответственно. Также надзорное ведомство вынесло представление, обязывающее завод приняты меры для дополнительной очистки сточных вод.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

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