Полиция опубликовала фото подозреваемого в грабежах ларьков микрозаймов по всему Екатеринбургу (ФОТО)

Свердловский угрозыск просит жителей помочь в установлении личности грабителя, который с октября по декабрь совершал налеты на пункты микрозаймов по всему Екатеринбургу. Полиция разыскивает мужчину 35-40 лет среднего телосложения. Кто опознал подозреваемого на фото, просят сообщить информацию по телефону доверия.

Напомним, на территории Свердловской области осенью и в декабре была совершена серия разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в Екатеринбурге преступления были совершены в период с конца октября по начало декабря 2017 года на территории Орджоникидзевского, Железнодорожного, Кировского и Ленинского районов.

Сыщиками уголовного розыска устанавливается личность подозреваемого. Его приметы: мужчина в возрасте 35-40 лет, рост 165-175 см., среднего телосложения, одет в черную куртку, синие джинсы, шапку черного цвета с полосами серого и синего цветов, черные кожаные перчатки.

«Тем, кто опознал по фото этого человека, и располагает сведениями о его местонахождении, просьба сообщить по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71- 61», – обращаются к горожанам в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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