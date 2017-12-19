В Асбесте осудили двух женщин, которые убили подругу и бросили тело в лифте

В Асбесте за убийство почти годовой давности осуждены две женщины. Они убили свою подругу и бросили тело в лифте. Жуткую находку обнаружили жильцы дома.

В январе три жительницы Асбеста выпивали в одной из квартир в доме на улице Мира. Как водится, не обошлось без ссор. 34-летняя женщина чем-то оскорбила подруг, после чего те ее избили, а потом задушили. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что утром подруги тело убитой собутыльницы вынесли в лифт, а сами скрылись.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, женщин судили по п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 8,5 и 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Причем одна из них, добавили в полиции, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В 2007 году ее осудили условно за грабеж, на следующий год она отправилась в колонию на два года за такое же преступление, а в 2011 году женщина совершила три преступления – два по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью», еще одно по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», была лишена свободы на два года.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 19.12.17

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