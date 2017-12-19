В Екатеринбурге выпустили первую видеогазету – под бумажными фотографиями «спрятаны» видео

В Екатеринбурге выпустили первую видеогазету «Академический – наш район». С виду она выглядит как обычное печатное издание, но стоит навести камеру смартфона на фотографии, как изображение оживет при помощи приложения. Всего в первом выпуске «спрятано» 20 роликов – про Академический, ЧМ-2018, «Экспо» и другие важные темы.

Как рассказали в пресс-службе «РСГ-Академическое», первая видеогазета «Академический – наш район» создана с использованием разработанного в России приложения дополненной реальности AR2017. Для того чтобы увидеть видеоматериалы, необходимо установить бесплатное приложение из магазина Google Play или App Store, запустить его и навести камеру гаджета на фотографию в газете, отмеченную специальным значком. И картинка на экране телефона оживет. Так технологии, использованные в газете, позволяют не только рассказать, но и показать важное для читателей событие.

Уникальный номер газеты «Академический – наш район» с использованием дополненной реальности выпущен при поддержке компании «Ренова-Стройгрупп Академическое» и генерального директора управляющей компании «Академический» Николая Смирнягина. Выпуск посвящен трем проектам, способным в корне изменить лицо Екатеринбурга: чемпионату мира по футболу, заявке столицы Урала на проведение «Экспо-2025» и строительству района Академический.

«В номер интегрировано больше 20 роликов, более 30 минут видео, в том числе заявочный ролик Екатеринбурга на выставку «Экспо-2025», хроника строительства стадиона «Екатеринбург Арена», видео с интересными фактами об Академическом районе и о новом районе, который будет построен на ВИЗе для «Экспо», лучшие голы лидеров национальных сборных по футболу, попавших вместе с Россией в группу А на ЧМ-2018, съемки новогодних салютов из разных стран мира и многое другое, – рассказали создатели видеогазеты. – Мы считаем, что наша газета демонстрирует перспективы печатной прессы, позволяющие совместить традиционную бумажную газету и современные видеоформаты».

Тираж газеты «Академический – наш район» составляет 50 000 экземпляров и распространяется бесплатно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

Станция «Чкаловская» снова заработала. Причиной тревоги стало мужское белье. / Под Первоуральском грузовой поезд насмерть сбил пенсионера. / МЧС сообщило о ликвидации пожара на свалке, которая почти неделю горела на Химмаше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»