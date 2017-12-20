В Свердловской области вновь объявлено предупреждение о загрязнении воздуха

В Свердловской области синоптики вновь объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. До вечера 23 декабря на территории региона в воздухе может быть неприятный запах и задымление. Такие условия вызваны малоснежной погодой.

«С 20 часов 19 декабря до 20 часов 23 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 23 декабря, – сообщается на сайте Гидрометцентра. – Случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не отмечено».

Что касается погоды, то она сохранится прежней: в ближайшие три дня днем по области будет -5…-12 градусов, в Екатеринбурге – -5…-7. Ночами по области – до -20 градусов, в Екатеринбурге – до -14. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Осадков не ожидается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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