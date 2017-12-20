На трассе Екатеринбург – Тюмень насмерть сбили пенсионерку (ФОТО)

На трассе около поселка Верхнее Дуброво автомобиль насмерть сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, в 40 метрах от пешеходного перехода.

Авария произошла сегодня в 8:15 на 32 км дороги Екатеринбург – Тюмень. Водитель «Дэу Нексии» ехал со стороны Тюмени в сторону столицы Свердловской области. Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, он сбил 65-летнюю женщину, которая решила перейти трассу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, до которого оставался всего 41 метр. В это время суток на дороге было темно, светоотражающих элементов на одежде погибшей не было. Пенсионерка скончалась на месте ДТП, до приезда скорой помощи.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

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