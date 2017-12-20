На Уралмаше полицейский УАЗ протаранил грузовик «Магнита»

В Екатеринбурге на улице Машиностроителей полицейский УАЗ влетел в грузовик «Магнита». Из-за ДТП движение трамваев у перекрестка с проспектом Космонавтов остановлено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробностями происшествия на улице Кузнецова делятся в паблике «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по фотографиям, полицейский УАЗ протаранил грузовик «Магнит» сзади. В результате столкновения машина силовиков сильно пострадала, у грузовика имеются повреждения в задней части. По словам горожан, из-за аварии пассажирам трамваев пришлось искать другой способ добраться до работы.

В городском управлении ГИБДД нашему агентству сообщили, что обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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