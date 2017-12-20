МЧС в ожидании лютых морозов готовит пункты обогрева на свердловских трассах (ФОТО)

Свердловские спасатели готовятся к работе в условиях сильных холодов. При необходимости МЧС будет разворачивать на трассах федерального и регионального значения мобильные пункты помощи.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, такие пункты обогрева разворачивается в палатках или специальных модулях. Они предназначены для создания необходимых условий (тепло, еда, медицинская и экстренная психологическая помощь) для людей, которые попали в чрезвычайную ситуацию на дороге.

«На разворачивание модуля требуется до 30 минут. Еще до 40 минут потребуется для установки печи и прогрева палатки до комфортной температуры. Для приготовления горячей пищи задействуется полевая кухня. В мобильных пунктах имеется питьевая вода, горячий чай, есть возможность для подзарядки мобильных телефонов», – отмечают в ведомстве.

Всего, по данным врио начальника ГУ МЧС РФ по Свердловской области Виктора Теряева, в готовности сейчас находятся 17 мобильных пунктов обогрева.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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