Коммунальщики заплатят членам семьи, получившим ожоги во время потопа, 150 тысяч рублей

Управляющая компания «ДЕЗ» выплатит семье из Каменска-Уральского 150 тысяч рублей компенсации за некачественный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осенью 2016 года в жилом доме на улице Зои Космодемьянской в Каменске-Уральском прошел ремонт. В квартирах жильцов заменили стояки горячей и холодной воды. Однако не прошло и трех месяцев, как в одной из квартир сорвало одну из труб с горячей водой. В помещении находилась семья из 4 человек, включая малолетнего ребенка. Глава семейства был вынужден перекрыть вентиль в подвале. В момент вынужденных передвижений по затопленной кипятком квартире мужчина и его супруга получили сильные ожоги ног. На следующий день пострадавшие обратились за медицинской помощью в травмпункт.

Экспертиза установила, что прорыв трубы произошел по вине подрядной организации, нанятой УК «ДЕЗ». Стоимость ремонта квартиры эксперт оценил более чем в 60 тысяч рублей. Материальный ущерб управляющая компания возместила добровольно в полном объеме, также оплатила затраты супругов на поездки в больницу, медикаменты и проведенные экспертизы, но отказалась возмещать моральный вред, сообщили сегодня в пресс-службе областного суда.

С этим требованием супруги обратились в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Суд взыскал с УК в пользу главы семейства 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в его пользу в размере 35 тысяч рублей. В пользу его супруги суд взыскал 30 тысяч рублей и штраф – 15 тысяч рублей. Ответчик остался недоволен решением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции.

Накануне Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика. Представитель УК «ДЕЗ» считал, что раз материальный вред и затраты на лечение компания возместила добровольно, то моральный вред компенсировать не должна. Однако суд с такой позицией не согласился. Выслушав все доводы по делу, областной суд оставил без изменения решение нижестоящего суда. Теперь УК «ДЕЗ» обязана выплатить 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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