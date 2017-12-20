Более 390 магазинов дадут кешбэк абонентам «Мегафона» – оператор запустил новый сервис

В преддверии Нового года «Мегафон» запустил кешбэк-сервис #Специи. Теперь клиенты оператора могут получать вознаграждения за покупки на 391 интернет-площадке. Кешбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами, которые можно потратить на связь, любые покупки или снять наличными с помощью банковской карты «МегаФон».

Как сообщили в пресс-службе «Мегафон» на Урале, в сервисе #Специи представлено несколько сотен популярных онлайн-площадок из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия и других. Среди магазинов – такие как: «Связной», «М.Видео», Media Markt, Lamoda, Aviasales, Adidas, OBI, и другие.

Для того чтобы получить кешбэк, нужно авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с условиями от партнеров «Мегафона». Затем нужно перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кешбэка может достигать 15% от суммы покупки.

Полученные деньги не обязательно тратить на услуги связи – их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «Мегафона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.

«По данным «Мегафона», 40% абонентов проявляют интерес к кешбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: более половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кешбэк-программами», – добавили в пресс-службе оператора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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