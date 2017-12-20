Объем строительства в Екатеринбурге падает два года подряд

В Екатеринбурге подвели итоги работы строительного комплекса города в 2017 году. Объем ввода и жилых, и нежилых объектов оказался ниже, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные представил сегодня на пресс-конференции замглавы администрации города по капитальному строительству Алексей Белышев.

Всего по итогам 2017 года в Екатеринбурге будет введено 963 тысячи кв. м жилья и 870 тысяч кв. м – нежилых объектов. Для сравнения: в 2016 году – 1023 тыс. кв. м и 1015 тыс. кв. м, в 2015 году – 1194 тысячи кв. м и 1103 тысячи кв. м соответственно.

По словам Алексея Белышева, 1 млн кв. м жилья в год, тем не менее, остаётся для Екатеринбурга «плановой» цифрой, а некоторые колебания можно объяснить общей ситуацией в экономике.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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