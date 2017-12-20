В Екатеринбурге за ночь снесли двухэтажную точку общепита – мэрия ищет собственника (ФОТО)

В районе улицы Металлургов на ВИЗе неизвестные за ночь снесли двухэтажное заведение общепита для водителей.

Как предает корреспондент РИА «Новый День», сейчас неподалеку от ТЦ «Мега» лежит куча обломков, напоминающая последствия от взрыва. Однако следов пожара на них нет, и очевидно, что операция была проведена без применения взрывчатых веществ – хотя местные жители склонны считать, что взорвался баллон с газом.

Сегодня на месте загадочного ЧП дежурили сотрудники администрации Екатеринбурга, которые пытались найти собственника снесенного здания. Хотя бы для того, чтобы выяснить, когда будет вывезен строительный мусор – по данным чиновников, речь идет о добровольном демонтаже строения, проведенном с нарушениями.

На данный момент на месте сноса образовалась минисвалка из строительных конструкций.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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