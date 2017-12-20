Житель Екатеринбурга разбил окно, чтобы подарить возлюбленной цветы. Теперь его будут судить

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело 22-летнего молодого человека, который решил подарить цветы и вино своей возлюбленной. Для этого юный романтик разбил окно в ее квартире, не думая о последствиях.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, жителю города предъявлено обвинение по ч.1 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»), санкция которой предусматривает обязательные или исправительные работы. По информации следствия, в ноябре 2017 года молодой человек решил проникнуть в квартиру своей знакомой, с которой намеревался завести романтические отношения, и подарить бутылку вина и цветы.

«Он взял буксировочный трос, закрепил его на металлической решетке окна квартиры и привязал к своему автомобилю. В дальнейшем, приведя автомобиль в движение, взломал металлическую решетку, разбил стекло металлическим предметом, и через окно проник в квартиру знакомой, где оставил бутылку вина и букет цветов», – рассказали в прокуратуре. Свою вину влюбленный взломщик признал полностью.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

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