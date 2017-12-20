«Как будто вернулись в каменный век». Масштабный сбой касс парализовал работу магазинов и АЗС на Урале

Магазины и АЗС в Свердловской области 20 декабря столкнулись со сбоем в работе кассовых аппаратов «Штрих-М» – одних из самых распространенных в России. Ранее о подобной проблеме сообщали из Владивостока, Новосибирска и Барнаула.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о фискальном регистраторе «Штрих-М -01Ф», который записывает и хранит данные, которые затем передаются в налоговые органы.

Директор DNS Digital Store Дмитрий Алексеев написал на Facebook: «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет, вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?».

Сбой в работе аппаратов «Штрих-М -01Ф» первыми зафиксировали на Дальнем Востоке и Сибири. Сбой в работе кассового оборудования констатировали как крупные торговые сети, включая «Магнит» и «Пятерочку», так и АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть».

Сегодня эта проблема добралась до Свердловской области. «Как будто вернулись в каменный век. Сфера торговли парализована», – комментирует ситуацию житель Нижнего Тагила Сергей Пересторонин на своей страничке во «ВКонтакте».

В компании «Штрих-М» уже подтвердили, что речь идет о сбое программного обеспечения и новая прошивка уже выпущена. В «Штрих-М» подчеркнули, что «проблема [с фискальными накопителями этого типа] есть по всей России».

Постепенно с комментариями начали выступать компании, которые не могут сегодня реализовывать свою продукцию. Так, наличие проблем подтвердили в «Газпромнефти»: «В ночь на 20 декабря на ряде АЗС произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов при полностью исправном оборудовании. Фискальные регистраторы – это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены. В настоящий момент работоспособность системы на АЗС восстанавливается. Полное восстановление прогнозируется в течение нескольких часов».

«Штрих-М -01Ф» – фискальный регистратор, передающий данные в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн. Использование такого кассового оборудования является обязательным для всех российских предприятий с 1 июля 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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