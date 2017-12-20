Кава, просекко или ламбруско? – выбираем правильное игристое вино до 1000 рублей

Эпоха, когда на новогоднем столе каждой семьи стояло «Советское» шампанское, ушла далеко в прошлое, сегодня все знают, что шампанское – сорт вина, которое производится только в Шампани и стоить 200 рублей оно никак не может – скорее, вы отдадите за бутылку от полутора тысяч. Но существует огромное множество альтернативных недорогих игристых вин, которые можно найти в соседнем супермаркете. «Новый День» узнал у сомелье, как не прогадать с вином на Новый год и уложиться в бюджет до тысячи рублей.

Итак, для начала сомелье из Екатеринбурга Павел Хохлов советует определиться: какое вино вы и ваши гости хотите попробовать – более сладкое или все-таки сухое, которое передаст особенности вкуса, характерные для страны-изготовителя?

«Если вы любите посуше, то вам подойдут два варианта: это кава из Испании и просекко из Италии. Кава боле фруктовая, джемовая, яркая, но и алкоголя в ней больше. Стоит бутылка – от 500 рублей. Просекко, наоборот, более легкий, цитрусовый вкус, посвежее. Бутылка – от 700-800 рублей», – рассказал Павел Хохлов.

Для любителей послаще – подойдут все варианты итальянского ламбруско (но не того винного напитка, что стоит 180 рублей за бутылку). Настоящее игристое ламбруско есть в разных вариациях: в розовом – больше ягодного вкуса, в красном – фруктового, в белом – больше свежести. Также для сладкоежек подойдут варианты игристого муската, который производят в разных странах. Такое вино будет пахнуть как тропические фрукты или восточные сладости. И ламбруско, и мускат – есть в ценовой категории 500-600 рублей за бутылку.

Подделок после введения системы ЕГАИС бояться не стоит. Поэтому на этикетку смотрим только для того, чтобы выбрать напиток, более подходящий по настроению именно вам. Конечно, за 10 дней до Нового года вы вряд ли научитесь разбираться в оттенках разных ароматов и не запомните вино какого года – 2010 или 2015-го – лучше. Но подобрать вино конкретно для себя можно.

«Есть самый простой способ выбрать. Вино передает условия, в которых оно создано. Вам надо сесть и представить – что вы хотите ощутить? Вы хотите попробовать что-то, что сделано в очень жаркой, пропитанной морским воздухом Испании? Либо вы хотите северное, свежее, с зеленых холмов Венеции? Это будут два совершенно разных вина. Это два разных настроения. Ориентируйтесь по географии и представляйте себе страну. Для этого на этикетке достаточно посмотреть, где находится виноградник», – советует сомелье.

Чтобы купить хорошее вино, совсем не обязательно идти в винотеку. В последние годы и супермаркеты предлагают хорошие варианты, часто – со скидками.

«Винотека – это место, где вы хотите удивиться, но не знаете какому вину. Вам там проведут экскурсию, расскажут, покажут, откроют новые вкусы. А если вы знаете зачем идете, то обычный магазин тоже подойдет, – говорит Павел Хохлов. – В супермаркетах бывают очень интересные находки. Я большой поклонник распродаж в «Метро» и винных полок «Ашана». Бывают интересные позиции и в соседних с домом супермаркетах, причем – с хорошими скидками».

Чтобы не болеть утром 1 января, игристое вино (и любое другое вино) не следует мешать с напитками, произведенными не из винограда. Принцип простой: пить все в меру и сделанное из одного основания.

«Вспомните званые ужины XVIII-XIX веков. Там на аперитив всегда подавалось игристое вино, затем 3-4 смены блюд – и под каждое блюдо свое вино. Затем мужчины удалялись в библиотеку с коньяком, а дамы уходили в отдельную комнату и пили херес. И никаких последствий, поскольку все напитки были созданы из одного основания – из винограда. Если вы продолжите веселье, например, пивом – напитком из пшеницы – утром, скорее всего, будут неприятные последствия», – резюмировал сомелье.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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