Екатеринбург занял 52-е место в мировом рейтинге городов с самыми длинными пробками

Голландская компания TomTom, выпускающая навигаторы и навигационное программное обеспечение, представила рейтинг городов мира с самыми длинными пробками. В составленный на основе анализа данных GPS список вошли 390 городов из 48 стран мира, сообщает газета «Ведомости», в том числе и пять российских мегаполисов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Москва оказалась в рейтинге на 13-м месте, жители столицы РФ проводят в пробках в среднем 49 минут в сутки. За год этот показатель достигает 189 часов. По утрам, в часы пик, привычные столичные маршруты могут увеличиться на 71%, а вечером – на 94%. На 21-й строке рейтинга расположился Санкт-Петербург. В Северной столице пробки отнимают 47 минут в сутки, а в год петербуржцы и гости города тратят в них 179 часов.

В топ-50 попал также Новосибирск, находящийся на 46-м месте с показателем 37 минут в сутки и 140 часов в год. Город появился в рейтинге впервые. Сейчас утренний час пик здесь делает передвижение медленнее на 35%, вечерний – на 70%. Еще одним новичком рейтинга стал Екатеринбург: 52-е место, 37 минут в сутки и те же 140 минут в год. В мегаполисе, подсчитали эксперты, несколько увеличилось время езды в пробках. Сейчас оно равняется 34%. Причем утром водителям придется учитывать, что маршрут длиннее на 55%, а в вечерние часы – на 68%.

Ситуация с пробками также осложнилась в Нижнем Новгороде, который находится на 63-м месте. Ежедневно его жители проводят в заторах лишние 33 минуты. За год им приходится постоять 126 часов. Дорога в утренние и вечерние часы пик занимает на 51 и 59% больше, чем в обычное время, соответственно.

Бесспорным лидером рейтинга стал Мехико. Эксперты посчитали, что его жители проводят в пробках каждый день порядка часа. За год этот показатель доходит до 9,5 суток.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

Кава, просекко или ламбруско? – выбираем правильное игристое вино до 1000 рублей. / Госдума обязала судебных приставов иметь высшее образование. / Добром эти выборы президента не закончатся – авторская колонка Полины Румянцевой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»