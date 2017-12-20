На «трассе смерти» опрокинулся автобус с 13 пассажирами (ФОТО)

Сегодня утром случилось ДТП с участием автобуса, ехавшего из Екатеринбурга в Качканар. В момент аварии там находилось 13 пассажиров. Автобус столкнулся с вазовской легковушкой и опрокинулся.

По данным пресс-службы ГИБДД области, инцидент произошел неподалеку от Нижней Туры. «По предварительным данным, 41-летний водитель с 22-летним стажем вождения управляя автобусом «КИА КМ978-3», не учел необходимый боковой интервал до автомобиля ВАЗ-21130, совершил с ним столкновение, после чего съехал с дороги и опрокинулся на правый бок», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

К счастью, все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому пострадавших не было. По факту ДТП проводится проверка, в том числе – в отношении перевозчика. Уже установлено, что это не первый инцидент, который произошел по вине водителя автобуса. Год назад на той же трассе в районе Невьянска мужчина уснул за рулем. Автобус с пассажирами улетел в кювет, тогда пострадали шесть человек.

Екатеринбург, служба информации

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