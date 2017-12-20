В Драме на Новый год покажут сказку «Садко» по сценарию к будущему мультфильму (ФОТО)

В 2018 году в российский прокат должен выйти мультфильм «Садко» от кинокомпании, которая снимала мультики про «Трех богатырей», «Ивана-царевича», а также сериалы «Лунтик» и «Барбоскины». Уже в эти выходные дети в Екатеринбурге смогут увидеть театрализованную версию приключений известного былинного героя Садко. Спектакль будет идти все новогодние каникулы.

Премьера новой сказки состоится 23 декабря. Спектакль «Садко» в постановке Дмитрия Зимина создавался Драмой совместно с кинокомпанией «СТВ», которая выпустила ранее несколько успешных анимационных сериалов. Изначально предполагалось, что мультфильм «Садко» выйдет до премьеры спектакля в Екатеринбурге. Но планы творческой группы изменилось – в итоге театральная версия «Садко» выйдет первой, а мультфильм планируют выпустить в прокат в 2018 году.

«Конечно, у анимационной ленты и у театральной постановки есть свои особенности, поэтому при всех точках пересечения будут и какие-то отличные друг от друга моменты, – рассказал автор сценария, драматург Александр Архипов. – Ровно так же, как оба произведения, основываясь на классической русской былине, все же не являются ее калькой. Во-первых, былинный текст совсем не адаптирован для наших маленьких зрителей. А ведь так хочется, чтобы они с детства знали, что в сказочной вселенной существуют не только Рапунцель и Шрек, но и русский Емеля, Садко, богатыри. Во-вторых, со временем – и это неизбежно – любой классический сюжет ветшает и нуждается в пересмотре. Нам было важно передать не букву, но дух первоисточника, пусть и в игровой форме – но я верю, что и такая подача будет прививать нашим детям любовь к родной литературе и истории».

Спектакль, созданный на основе сценария к анимационному фильму, использует «живые» картинки, – рассказали в пресс-службе Театра драмы. Визуальное решение создавалось совместно сценографом Владимиром Кравцевым и художником-мультипликатором Григорием Малышевым при участии художника по костюмам Елены Камиловской – это ее первая работа в проекте драмтеатра. Также в спектакле также немало актерских дебютов: на сцену в полном составе выйдут недавно набранные в труппу молодые артисты.

Глава телекомпании «СТВ» Сергей Сельянов отметил, что компании интересно, как на спектакль отреагирует зритель.

«Для кинокомпании такое сотрудничество – это совершенно новый опыт. Кино и театр близки друг другу. Поэтому перетекание сюжетов – это вещь понятная, привычная. Иное дело, что обычно происходит наоборот: кинематографисты берут театральные тексты. Здесь мы движемся в обратном направлении. И это очень любопытно», – отметил Сельянов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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