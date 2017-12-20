Дума выбрала первых членов новой общественной палаты Екатеринбурга

В Екатеринбурге началось формирование нового состава муниципальной общественной палаты. Сегодня комиссия по местному самоуправлению ЕГД выбрала 11 общественников из 12 представленных кандидатур. Официальное утверждение новых членов палаты пройдет на основном заседании думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты устроили для кандидатов блиц-опрос о целях и задачах в общественной палате, а затем провели рейтинговое голосование. По его итогам выбраны четыре человека из предыдущего состава палаты. Это директор Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков, замдиректора Объединенного музея писателей Урала и глава свердловского отделения Союза женщин России Ольга Гапонец, глава общественной организации для инвалидов «Свобода движения» Елена Леонтьева, председатель городского совета ветеранов Федор Ледерер.

Также в новый состав палаты вошли директор волонтерского центра УрФУ Антон Белов, вице-президент союза выпускников УрГЭУ Александр Голиков, бизнесмен Владимир Окуньков, директор гимназии № 2 Светлана Тренихина, руководитель организации «Уральская экологическая инициатива» Ольга Старцева, глава Ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, врио директора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. Меньше всех голосов набрал директор по развитию и инновациям ООО «Урбанизация» Владимир Кардашин, который не смог присутствовать на сегодняшнем заседании, и по решению думы не прошел в новый созыв.

В общественную палату Екатеринбурга входят 33 человека, состав избирается на три года. Треть созыва определяет городская дума, вторую треть – глава Екатеринбурга. Оставшихся 11 человек назначают ранее уполномоченные члены палаты. Срок полномочий действующего состава истекает 5 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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