На Урале ФСБ и прокуратура пресекли крупную поставку сомнительных препаратов для онкобольных

На Среднем Урале ФСБ, прокуратура и Росздравнадзор пресекли крупную поставку некачественных препаратов для химиотерапии, предназначавшихся для онкологических больных.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки установили, что ООО «Аргентум» выиграло торги по госконтракту на поставку препаратов для проведения химиотерапии для женщин, страдающих раком молочной железы. Цена контракта превышала 20 млн рублей. Лекарства должны были поступить в Свердловский областной онкологический диспансер. Но медики получили информацию от завода-изготовителя о том, что препараты этой фирме не реализовывались, а в свободной продаже их в таком количестве нет. Поставщику был направлен прокурорский запрос, после чего компания отказалось в одностороннем порядке от заключения договора. Коммерсанты не смогли предоставить данные о фирме-производителе, дате изготовления лекарств, также остался без ответа вопрос, как будут доставляться препараты.

«Нарушение температуры транспортировки и хранения препаратов для химиотерапии даже на несколько градусов влечет за собой, как минимум снижение эффективности препарата, как максимум – неоказание медицинской помощи больному, крайне нуждающемуся в ней, – говорят в ведомстве. – Одновременно с этим, в деятельности ООО «Аргентум» выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в связи с чем прокуратура возбудила дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения ООО «Аргентум» оштрафовано на 100 тыс. рублей». По решению ФАС фирма внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Вместе с тем, надзорные ведомства выяснили, что в регионе действует несколько компаний – поставщиков «серых» медицинских препаратов, в числе которых оказался «Аргентум». Они продавали лекарства, грубо нарушая лицензионные требования. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 700 тыс. рублей. Лицензии таких фирм аннулировали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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