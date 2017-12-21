Кредит СКБ-банка вошел в пятерку популярных на Урале кредитов

Опубликован свежий рейтинг самых популярных беззалоговых кредитов за ноябрь 2017 года.

Как передает «Новый День», СКБ-банк вошел в число ведущих банков, заняв пятое место с кредитной программой «На всё про всё».

Рейтинг сформирован информационным агентством «БанкИнформСервис» на основе данных аналитического сервиса «Яндекс.Метрика» о наиболее посещаемых страницах потребительских кредитов наличными без обеспечения. В выборку не включены экспресс-кредиты.

Как отмечают авторы исследования, банки активно снижают стоимость кредитов. Согласно проведенному анализу за ноябрь и декабрь 2017 года, ставки по всем видам кредитов снизили 14 банков, из которых 4 уменьшили годовой процент по потребительским займам, а интерес клиентов к этим кредитам вырос по сравнению с прошлым годом.

Популярность кредита «На всё про всё» в СКБ-банке связана с несколькими причинами. Во-первых, его очень легко оформить, заполнив заявку онлайн или по телефону круглосуточного контакт-центра. Во-вторых, процентная ставка по кредиту в СКБ-банке очень низкая, а максимальная сумма кредита удовлетворит большинство потребностей заёмщиков. В-третьих, для оформления кредита нужен минимальный пакет документов.

Ежемесячно в СКБ-банке оформляется более 25 тысяч заявок на потребительский кредит – то есть около тысячи заявок каждый рабочий день.

Екатеринбург, служба информации

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