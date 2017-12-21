В Карпинске ищут пропавшего без вести мужчину (ФОТО)

Полиция Карпинска ищет без вести пропавшего Евгения Рыжкова 1988 года рождения, который 9 декабря 2017 года около 00:10 ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, рост пропавшего мужчины – 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные короткие, глаза темные.

Был одет в болоньевую куртку черного цвета, вязаную шапку черного цвета, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Евгения Рыжкова, просят обращаться в органы внутренних дел по адресу: город Карпинск, улица Луначарского, 90 (каб. 31), тел. (34383) 3-34-33 или 02.

Карпинск, служба информации

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