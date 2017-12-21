Пьяный тавдинец гулял по улицам и пугал прохожих краденым ружьем

В Тавде задержали нетрезвого мужчину, который гулял по улицам и целился в прохожих и проезжающие автомобили из ружья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по свердловской области, о неадекватном поведении гражданина сообщили в полицию испуганные очевидцы. Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения. В списках владельцев охотничьего оружия мужчина не значился, да и не мог его приобрести, поскольку ранее имел проблемы с законом.

В беседе с сыщиками уголовного розыска мужчина рассказал, что «Иж-56» 12-го калибра вместе с патронташем, в котором находились патроны, он взял у приятеля, с которым перед этим пил водку. Когда собутыльник уснул, гость взял ключи от сейфа, в котором хранилось ружье, и вышел с ним на улицу. С его слов, он просто хотел поразвлечься, а стрелять ни в кого не собирался. Тем не менее, в отношении тавдинца возбудили сразу два уголовных дела – по статье 226 «Хищение оружия» и статье 119 УК Российской Федерации «Угроза убийством». В ближайшее время оба дела объединят в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 21.12.17

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