«Картины спасли». В уральском селе полностью сгорел Дом культуры

На Среднем Урал в селе Чусовом (Шалинский район) полностью сгорел местный Дом культуры. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил член комиссии по туризму Свердловского регионального отделения Русского географического общества Борис Петров.

«У нас в Чусовом сегодня не самый удачный день. Полностью сгорел Чусовской ДК. Любимый, старенький, деревянный. Без жертв, слава Богу. Картины художников спасли. Проект по росписи ДК меняется на проект «Восстановим всем миром Чусовской ДК». А уж потом и распишем», – отметил он и опубликовал фотографию с моментом тушения ДК.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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