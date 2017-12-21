Губернаторам разрешат нанимать бойцов Росгвардии для личной охраны

Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, согласно которому на Росгвардию будет возложена обязанность охраны первых лиц регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», подразумевается наём охраны на возмездной основе, поскольку сейчас главы субъектов Федерации не являются лицами, подлежащими государственной охране.

В Свердловской области вопрос поначалу решался наймом ЧОПов для соответствующих целей. Так, в девяностые услуги охраны губернатора Эдуарда Росселя оплачивал его сосед по даче – бизнесмен Александр Кузнецов. У главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и вовсе был период, когда физически его охраняли сотрудники УБОП МВД по Свердловской области. Позже в УВД Екатеринбурга действовала спецрота для защиты первых лиц и объектов инфраструктуры, которую впоследствии расформировали. Сейчас губернатора Куйвашева охраняют около семи человек, они не имеют права на ношение оружия и формально приписаны к службе протокола администрации губернатора.

Отметим, что практика использования охраны губернаторов сотрудниками Росгвардии уже есть в пятнадцати регионах. ФСО же официально обеспечивает безопасность только одного человека – полномочного представителя президента Игоря Холманских.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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