Уральские бизнесмены смогут следить за контрагентами через банковское приложение

СКБ-банк запустил новые тарифные планы и услуги для бизнеса. Предприниматели смогут проверять контрагентов, пока формируется платежное поручение.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе банка, новые тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию рассчитаны на разные категории предпринимателей – и для новичков в бизнесе, и для тех, кому необходим целый пакет услуг, связанных с РКО: «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение» и «Высшая лига». Причем расчетный счет можно открыть бесплатно, предоставляется пакет бесплатных платежей в зависимости от выбранного тарифного плана, а также бесплатное подключение услуги SMS-информирования по расчетному счету и счету корпоративной карты.

«Особого внимания заслуживает новая услуга СКБ-банка по проверке контрагентов «Светофор» – сервис автоматической проверки, с помощью которого в режиме online можно получить аналитическую справку со всеми существенными фактами. Сервис сигнализирует об информации, требующей повышенного внимания и изучения, и клиент получает информацию, формируя платежное поручение», – отметили в СКБ-банке.

Работать с расчетным счетом можно через бесплатное мобильное приложение банка – оно позволяет отправлять платежи, формировать выписки и просматривать остатки на своих расчетных счетах и депозитах.

Екатеринбург, служба информации

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