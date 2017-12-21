В Нижнем Тагиле скончался ветеран силовых структур, известный бизнесмен Анатолий Соловьев

В Нижнем Тагиле на 60-м году жизни скончался ветеран силовых структур и известный предприниматель Анатолий Соловьев. Об этом сегодня сообщают местные СМИ со ссылкой на знакомых и родственников умершего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне Соловьева госпитализировали из-за появившихся проблем с сердцем. Предпринимателя доставили в реанимацию, медики сделали все возможное, но спасти его жизнь не удалось.

Анатолий Соловьев, который в 80-е годы работал в Нижнетагильском горкоме комсомола, а потом в органах госбезопасности, в последнее время возглавлял ассоциацию предпринимателей «Объединение Союз-НТ» и тагильский фонд поддержки правоохранительных органов «Союз».

Согласно данным из открытых источников, в структуру «Объединения Союз-НТ» входят транспортная компания депутата гордумы Нижнего Тагила Александра Петрова, управляющая компания «ВМЗ», ЧОП и другие организации. Прощание с Соловьевым состоится 23 декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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