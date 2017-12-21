Уральские правоохранители изъяли из незаконного оборота более 10 тысяч сим-карт

Из незаконного оборота за последние полтора года было изъято более 10 тысяч сим-карт, возбуждено 80 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших правила заключения договоров об оказании услуг подвижной связи. Об этом информирует управление Роскомнадзора по УрФО.

В надзорном ведомстве напоминают, что неконтролируемый оборот идентификационных модулей для использования в сетях подвижной связи (сим-карт) создает среду для совершения самых разных преступлений, начиная от нелегальной торговли всем чем угодно, включая наркотики, заканчивая экстремистской деятельностью.

Кроме того, граждане, приобретающие сим-карты в нарушение законодательства, в свою очередь могут подвергнуться мошенническим действиям или стать объектом внимания со стороны правоохранительных органов, так как продаваемые с нарушением правил карты ранее могли использоваться при осуществлении противоправных действий, даже если они механически не извлекались из заводской оболочки.

Учитывая актуальность и важность данной проблемы, управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу совместно с Главным управлением МВД России по Свердловской области проводят системную, целенаправленную работу по пресечению незаконного распространения сим-карт.

Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу обращает внимание граждан на то, что законодательством Российской Федерации установлен запрет заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в нестационарных торговых объектах, за исключением случаев заключения оператором связи или уполномоченным им лицом договоров в транспортных средствах, которые специально оборудованы для обслуживания абонентов.

Также предусмотрено, что заключение юридическими и физическими лицами, не являющимися операторами связи, договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи и осуществление расчетов за услуги с абонентами допускаются при наличии в письменной форме документа, подтверждающего полномочия действовать от имени оператора связи.

При продаже сим-карты оператором связи или уполномоченным им лицом должен быть заключен договор в письменной форме, в который помимо иной информации вносятся сведения, позволяющие идентифицировать абонента: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для гражданина, наименование (фирменное наименование) организации, основной государственный регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика – для юридического лица.

Учитывая размах рынка незаконной торговли сим-картами и ее последствия Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу призывает граждан при намерении получать услуги подвижной связи не прибегать к помощи уличных торговцев сим-картами, а также всевозможных интернет- и почтовых сервисов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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