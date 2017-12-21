Энергетики в Екатеринбурге обсудили историю – от «лампочки Ильича» до робота-электромонтера

В Екатеринбурге прошла IX конференция для энергетиков, которая в этом году была посвящена истории и будущему. Участники обсудили все – от создания «лампочки Ильича» до самых современных технологий. Например, участникам показали робота, который сам перемещается по ЛЭП и передает данные о дефектах в единый центр.

Название конференции в этом году звучало как «Российская энергетика между Октябрьской и цифровой революциями». Какой должна быть энергетика Урала?». Участники говорили о неразрывной связи истории страны и энергетики, о плане ГОЭЛРО и «лампочке Ильича», а также о развитии атомной энергетики и перспективных научных разработках сегодняшнего дня – например, роботах-электромонтерах.

Сотрудники «Облкоммунэнерго», которые также приняли участие в дискуссиях, особо отметили системный подход организаторов, которые задумали конференцию как встречу экспертов. Доклады так и назывались – «экспертные дискуссии».

«Исторический экскурс интересен и важен. Огромное достижение советских времен – создание единой энергетической системы. Такого нет ни в Европе, ни в США, где существуют только автономные источники выработки энергии. Вопрос сегодняшнего дня – как увязать достижения прошлого с новыми цифровыми технологиями, – рассказал после конференции начальник управления надежности и техники безопасности «Облкоммунэнерго» Алексей Некрашевич. – По мнению экспертов, будущее за атомной энергетикой. По сегодняшний день в строительстве таких станций мы первые».

Также во время конференции энергетики одни из первых посмотрели фильм «Генералы в штатском. Глеб Кржижановский» об электрификации СССР, плане ГОЭЛРО.

«Тогда производство электричества в России росло быстрее, чем во всех других странах, на 20−25% в год. Много новых фактов узнали о Единой энергосистеме России. Получили информацию о концептуальных технологиях, методиках и алгоритмах оптимального планирования режимов работы и развития ЕЭС России. Все они отвечают требованиям дальнейшего развития электроэнергетики страны», – рассказала ведущий инженер отдела перспективного развития «Облкоммунэнерго» Надежда Горобец.

На конференции обсуждали не только прошлое энергетики, но и будущее. Например, участникам показали робота-элетромонтера, который создан для диагностики и обслуживания высоковольтных воздушных линий. Такой робот может двигаться вдоль линий на большие расстояния, вести круглосуточные наблюдения без участия человека. Самостоятельно выявляет дефекты, записывает и передает данные. Кстати, это российская разработка.

«Возможности применения таких устройств, наверное, будут расширяться, это сделает работу электромонтеров безопаснее и точнее. Но без работы энергетики все равно не останутся», – подытожила Надежда Горобец.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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