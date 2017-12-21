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Суббота, 23 декабря 2017, 16:40 мск

Екатеринбург

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Минюст намерен запретить приставам брать наличные

Минюст намерен запретить судебным приставам взыскивать средства свыше трех миллионов рублей наличными.

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных актов – министерство подготовило изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве». Подразумеваются средства, которые взыскивают судебные приставы-исполнители. Предлагается обязать должников переводить средства исключительно на счет взыскателя, открытый в банке. То есть исключить наличный расчет.

Согласно законопроекту, исключение составят алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца. В категорию «наличных» долгов войдет возмещение ущерба, который был причинен преступлением. Наличными можно будет расплатиться и по исполнительным производствам, если сумма взыскания не превышает 3 млн руб. В минюсте объясняют законопроект борьбой с незаконной обналичкой, в которой могут быть замешаны и сотрудники ФССП.

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