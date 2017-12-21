В Ревде шесть школьников отравились на уроке труда

Свердловские следователи проводят доследственную проверку по факту госпитализации шести школьников в Ревде. Сегодня утром 11-летние дети были доставлены в местную больницу после того, как один из них почувствовал себя плохо, выйдя из здания школы на улицу. Предположительно, ученики отравились парами краски на уроке труда.

Сейчас врачи проверяют состояние здоровья всех доставленных в больницу детей, выясняется источник ухудшения самочувствия. Согласно полученным сведениям, жизни и здоровью детей ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проводят опрос учеников и учителей школы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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