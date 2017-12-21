Сыры родом из южной Италии начали варить в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге открылось уникальное производство итальянских сыров, какое до этого было только в Москве. На глазах у покупателей итальянский сыровар Лиджи Д'Инджео за один день успевает приготовить около 60 килограммов свежайшего продукта, который сразу отправляется на полки гипермаркета «Гипербола» в «Гринвиче». Причем стоимость продукта в Екатеринбурге получается ниже, чем в Москве, так как входное сырье у нас дешевле.

Сегодня в «Гринвиче» итальянец делает четыре вида сыров: моцарелла, страчателла, буратта и скаморца. Все они считаются молодыми, так как технология их приготовления не предусматривает выдержки. Оборудование в Екатеринбург привезли по спецзаказу из Италии.

«В 2017 году с нами связался почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино и предложил повторить московский опыт и открыть в нашем гипермаркете сыроварню. Нам эта идея показалась очень интересной, и мы реализовали этот проект», – рассказала заместитель директора по производству гипермаркета «Гипербола» Наталья Кандратьева.

Лиджи Д'Инджео варит сыр с 13 лет, то есть уже на протяжении 33 лет. Он признается, что это его любимое занятие, но секретной технологии никакой нет. Главное – свежие ингредиенты.

«У меня нет секретной технологии или особых ингредиентов. Здесь только молоко, соль и сычужный фермент», – отметил сыровар.

Посетителям «Гиперболы» итальянец показывает весь процесс приготовления сыра. Сначала мастер мешает молоко в большом чане, отмечая, что белок казеин должен отделиться от сыворотки, чтобы с сырьем можно было работать. После того как жидкость отделилась, замес должен отдохнуть 30 минут. Затем сливается сыворотка, чтобы осталось только сырье. И сыровар начинает формировать рассыпчатую заготовку в цельную массу.

Лиджи разрезает ее ножом и накладывает один слой на другой, перемешивая их. Заготовка заливается кипятком температурой около 85 градусов, и получается тянущаяся масса. То, что недавно было казеином, после обваривания превратилось в моцареллу. А из моцареллы дальше готовятся и буратта, и страчателла, и скаморца.

Молоко в Свердловской области, по мнению Лиджи Д'Инджео, высокого качества. Единственный недостаток заключается в том, что его жирность чуть выше, чем нужно для приготовления итальянских сыров. Однако это никак не портит вкус продукта. В целом на один килограмм моцареллы уходит восемь килограммов молока.

«Перед тем как пригласить сыровара, специалисты исследовали молоко во многих фермерских хозяйствах региона. Оно должно быть нестерилизованным с определенными показателями жирности и кислотности», – отмечает Наталья Кандратьева.

Сыры, которые варит Лиджи Д'Инджео, можно использовать не только в традиционной пицце. Например, моцарелла входит в знаменитый итальянский салат капрезе, а страчателлу можно приготовить со знаменитыми итальянскими грибами тартуфо или подать с оливковым маслом.

Добавим, договор с Лиджи Д'Инджео «Гипербола» заключила на два года. И линейку сыров скоро расширят до девяти видов. В гипермаркете рассказали, что планируют поставлять продукцию и в другие магазины.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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