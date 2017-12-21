На Урале судят предпринимателя, из-за которого радиационное загрязнение подскочило в 70 раз

В Свердловской области в суд отправлено дело по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», возбужденное в отношении жителя города Нижние Серги.

Как рассказала на сегодняшнем форуме прокуратуры в Екатеринбурге представитель свердловского природоохранного ведомства Лариса Ларина, мужчина решил заняться обжигом труб из-под нефтепродуктов. Последние часто содержат радионуклиды, а предприниматель этого не учел.

«В результате этой деятельности он не только отравлял жизнь своим соседям, потому что из-за обжига идет едкий дым и запах, но и загрязнил участок радионуклидами. Загрязнение радиоактивными веществами было в 70 раз выше нормы. Надеюсь, по этому делу будет вынесен справедливый приговор», – сказала природоохранный прокурор.

Екатеринбург, служба информации

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