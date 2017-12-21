Свердловские власти похвастали в полпредстве диспансеризацией манси. Но умолчали о главном – от чего они умирают

В Уральском полпредстве обсудили состояние здоровья коренных малых народов Севера (КМНС) и организацию их медицинского обслуживания. Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал помощнику полпреда Андрею Березовскому о манси, которых научили оказывать первую медицинскую помощь, но ни словом не упомянул о биче малого народа – туберкулезе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Креков сообщил, что ежегодно в места проживания свердловских манси приезжают врачи, которые проводят осмотры 30% населения. Таким образом, за три года диспансеризация охватывает всех манси, которые проживают в регионе (сейчас их 108 человек). В каждом из пяти населенных пунктов, рассказал чиновник, есть человек, обученный оказывать первую помощь и имеющий дома аптечку. В тяжелых случаях прилетают бригады санитарной авиации из Ивделя и Краснотурьинска. В целом ситуацию с охраной здоровья манси Креков оценил как стабильную.

С ним не согласна зампредседателя общественной организации по выживанию и социально-экономическому развитию народа манси Зоя Щербак. Она рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что среди манси есть люди, которые годами не проходили флюорографию. «Да, ежегодно к ним приезжают врачи, проводят осмотры, и это хорошо. Но передвижной флюорограф туда проехать не может – дороги там такие, что аппарат просто разобьется. В августе я была в Ушме, говорила с людьми. Есть те, кто не делал флюорографию уже пять лет. Один мужчина недавно умер от туберкулеза. Одна девушка лечится уже целый год, у нее тяжелая форма. А сколько еще может быть больных среди необследованных! По сути, флюорографию проходят только те манси, которые по болезни попадают в ивдельскую больницу», – рассказала общественница. По ее мнению, диспансеризация манси должна быть организована в таком месте, куда возможно без проблем доставить диагностическую аппаратуру.

Добавим, что численность свердловских манси неуклонно сокращается. В 2015 году их насчитывалось 112 человек. Сейчас – 108. И это несмотря на то, что в 2015 году областное правительство приняло программу поддержки КМНС на 2015-2017 годы, согласно которой за два года их численность должна была увеличиться на два человека. Объем финансирования был установлен в размере 1,4 млн рублей, ответственным назначили мэра Ивделя Петра Соколюка. Между тем в соседних регионах – ХМАО-Югре и ЯНАО – коренные северяне чувствуют себя значительно лучше. На том же сегодняшнем заседании совета в полпредстве замгубернатора Югры Всеволод Кольцов сообщил, что численность КМНС в округе достигла 30815 человек, рождаемость в прошлом году составила 24,1 на тысячу человек, а уровень смертности сопоставим со всеми остальными группами населения Югры. Заболеваемость туберкулезом снизилась на 25%, раком – на 12,6%. Замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова рассказала, что за 6 лет численность КМНС на Ямале возросла на 6 тысяч человек, а смертность снизилась на 40%. В округе хорошо развита санитарная авиация – только за 10 месяцев 2017 года было совершено 1100 вылетов. Вертолеты используются не только для эвакуации больных жителей тундры, но и для плановой вакцинации.

Екатеринбург, Ивдель, Евгения Вирачева

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