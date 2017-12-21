Свердловское минприроды занижало размер платежа за пользование недрами

Федеральная счетная палата выявила нарушения в деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СП, Министерством природы Свердловской области не были соблюдены требования методики расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами, в результате чего размер платежа был занижен на сумму 2,5 млн руб. В пользу какого именно недропользователя «ошиблось» минприроды, в Счетной палате не сообщают.

Кроме того, СП выявила в Минприроды и другие нарушения. Например, оно нарушало сроки направления заявителям заключений госэкспертизы в части участков недр местного значения. Также Минприроды Свердловской области нарушались сроки переоформления лицензий на право пользования участками недр местного значения и сроки принятия решений по рассмотрению заявок на получение права пользования участком недр.

Представления по этим материалам Счетная палата РФ направит в Департамент по недропользованию УрФО и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Кроме того, информация о нарушениях уйдет в Правительство РФ, Роснедра, ФАС, Росприроднадзор и Федеральное казначейство. Отчет о результатах проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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