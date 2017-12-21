Облсуд отменил приговор бизнесмену, которого обвинили в попытке хищения у банка «Кольцо Урала» 1,4 млрд рублей

Свердловский областной суд отменил приговор коммерсанту Александру Кемпелю, которого ранее осудили за попытку хищения у банка «Кольцо Урала» при помощи POS-терминалов 1,4 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вердикт в октябре вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. Кемпеля, обвиняемого в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По версии следствия, Кемпель в составе группы лиц посредством POS-терминалов пытался похитить у банка «Кольцо Урала» 1,4 миллиарда рублей. Подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился. Суд вынес приговор и объявил Кемпеля в розыск. Адвокат осужденного обжаловал приговор в вышестоящей инстанции.

Между тем, Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Кировского райсуда и постановление об объявлении в розыск Кемпеля. «Причина – процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга на новое рассмотрение иным составом суда. Апелляционным определением подсудимому отменена мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная Кировским районным судом, и оставлена мера пресечения в виде подписки о невыезде, которую Кемпелю избрал орган следствия», – сообщили сегодня в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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