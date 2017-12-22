Двойка – за менеджмент, кол – за позиционирование: Куйвашева держит на плаву «Политбюро 2.0»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев так и не смог добиться роста качества политического менеджмента и не научился эффективно позиционировать себя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой вывод можно сделать из свежего рейтинга устойчивости губернаторов, опубликованного холдингом «Минченко консалтинг». С Куйвашевым сложилась парадоксальная ситуация: он получил довольно низкие оценки экспертов по большинству важных направлений деятельности, но, тем не менее, поднялся в высшую группу «непотопляемых» глав субъектов – в компанию к Рамзану Кадырову, Сергею Собянину и Дмитрию Кобылкину. Секрет прост: самый большой балл – 7 из 10 – Куйвашев получил по графе «Поддержка Политбюро 2.0», то есть обязан прочностью своего положения московским покровителям, среди которых обычно называют того же Сергея Собянина и Дмитрия Медведева.

4 из 5 баллов Куйвашев получил за «большие проекты», среди которых, вероятно, заявка на проведение «Экспо-2025». Впрочем, реальные шансы Екатеринбурга вызывают у экспертов сомнения. За позиционирование Куйвашев получил единицу, это означает, что эксперты считают его стандартным губернатором-функционером. Его политический менеджмент оценен на два балла из трех – т.е. как «стандартный». В минус губернатору зачли тлеющие региональные конфликты и уголовные дела в отношении лиц, близких к областной администрации.

Добавим, что, по мнению Евгения Минченко, расклад может измениться по итогам президентских выборов. «Текущие оценки губернаторов зафиксированы накануне старта нового политического цикла в нашей стране. Предстоящая кампания по выборам президента РФ станет для врио и действующих глав субъектов РФ экзаменом на качество политического менеджмента и умение минимизировать конфликты», – резюмирует эксперт.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 22.12.17

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