В Туринске рабочего убило электрическим током при ремонте теплосети

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели от удара током 45-летнего рабочего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Туринске. Мужчина занимался ремонтом тепловой сети МУП «Теплосеть» на улице Путейцев. Рабочий оказывал помощь водителю автокрана «Урал-5557». Грузовой автокран был привлечен к работам по устной договоренности с директором ООО «Туринское лесоперерабатывающее предприятие». 45-летний мужчина взялся руками за металлическую стропу, которая находилась рядом с необесточенной линией электропередачи, и погиб от удара током.

Прокуратура установила, что в момент ремонта были нарушены правила безопасности. «По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование находится на контроле прокуратуры Туринского района», – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

Двойка – за менеджмент, кол – за позиционирование: Куйвашева держит на плаву «Политбюро 2.0». / 22 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Березовском одинокая пенсионерка зимует в доме без света и отопления (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»