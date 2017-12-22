В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, избившего 12-летнего хулигана

Житель ЗАТО Свободный будет отвечать в суде за избиение подростка – потасовка для 12-летнего парня закончилась сотрясением мозга и сломанной челюстью. Конфликт начался с того, что школьник закидал мужчину твердыми предметами и порвал ему куртку.

Прокуратура Дзержинского района г. Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя ЗАТО Свободный Свердловской области. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до 3 лет лишения свободы. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 1 октября этого года у нижнетагильского торгового центра «Гороскоп» 29-летний обвиняемый, будучи пьяным, избил подростка – он как минимум 5 раз ударил его кулаком и один раз ногой в лицо. В итоге у школьника диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом, вывих суставного отростка нижней челюсти слева, закрытый перелом нижней челюсти в подбородочном отделе справа, кровоподтек в области нижней челюсти справа, что составило закрытую черепно-мозговую травму.

В ходе расследования выяснилось, что подросток сам спровоцировал конфликт – он оскорблял мужчину неприличными жестами, кидал в него твердые предметы и порвал мужчине куртку. Уголовное дело передано в суд.

Нижний Тагил, служба информации

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