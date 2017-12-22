В страшном ДТП с несколькими машинами в Белоярском районе погибли люди, трасса перекрыта (ФОТО)

Два человека погибли и еще двое – пострадали в страшном ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень в Белоярском районе.

Жуткое ДТП на трассе

Как сообщили РИА «Новый День» в областном УГИБДД, трагедия произошла сегодня около 08:40. Водитель Lada Granta, женщина 47 лет, ехала со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени. Она не справилась с управлением и столкнулась с ехавшим впереди попутным КамАЗом. От удара легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся «Тойотой». Автомобиль Toyota от столкновения загорелся, после чего в него врезался грузовик Freightliner, который двигался со стороны Тюмени.

В результате ДТП погибли водители обеих легковушек, также пострадали два пассажира автомобиля Toyota. На месте ДТП работали сотрудники полиции и МЧС. Сейчас на данном участке движение затруднено. Движение организовано только для легкового транспорта.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 22.12.17

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