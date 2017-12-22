Наливать или нет? Эксперты о том, стоит ли поить детей специальным «шампанским»

В преддверии Нового года на полках продуктовых супермаркетов и даже магазинов с товарами для детей появились ряды бутылок с детским «шампанским». По большому счету, это лишь газированная вода, разлитая в особую тару. Однако многие родители в задумчивости: стоит ли покупать детям такое «шампанское» и не сформирует ли это привычку прикладываться к стакану по праздничным поводам? Эти вопросы «Новый День» адресовал экспертам.

«Я внучке купил три бутылки – праздники ведь длинные. Я думаю, что в этом ничего крамольного нет. Это не противоречит нашей культуре. Там не пахнет бизнесом – это просто сладкая вода в бутылках, это не наркотики, вейпы, алкоголь или пиво. Так что почему нет?» – сказал «Новому Дню» главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

«К этой теме надо относиться осторожнее. Может, это и не будет являться фактором, который заложит неверное отношение детей к застольям. Но если «шампанское» будет сопровождать все праздники, в том числе детские, то это будет сигналом, что ребенок привыкает к алкоголю на столе. Когда я разговариваю с созависимыми, с родственниками тех, кто лечится от алкогольной зависимости, почти все рассказывают, что у них принято в семье накрывать стол по праздникам, ставить алкоголь – ребенок с младых ногтей это видит и связывает это с любыми семейными торжествами. А если это еще сопровождается запойными ситуациями у родственников, то склейка в сознании ребенка намертво. И сложно потом от этого восприятия избавиться», – пояснила «Новому Дню» психолог Юлия Федотова.

«Дети, имитируя поступки, которые совершают взрослые, прививают себе элементы алкогольной культуры, чтобы быть как мама и папа. Поэтому сейчас так сложно формировать культуру ЗОЖ, потому что даже взрослые не видят праздника без алкоголя. Поэтому не стоит провоцировать ребенка привлечением его к культуре пития. Это ведь правда, что малыши в детском саду чокаются стаканами. Есть же морсы, соки, компоты. У родителей задача – сохранения ценности детства, и все равно должны быть ограничения», – рассказала «Новому Дню» директор центра психологической помощи «Форпост» Юлия Дерягина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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