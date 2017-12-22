На Урале поход полицейского за минералкой закончился кровопролитием и битьем витрин (ФОТО)

В Екатеринбурге поход стража порядка за минералкой в магазин вылился в спецоперацию по задержанию беглого преступника. Сдаваться злоумышленник не собирался и «розочкой» нанес прилюдно себе травмы.

Как рассказал РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 21 декабря сотрудник ОВД Тавды Андрей Баутов зашел в уральской столице на улице Малышева в торгово-развлекательный центр. В Екатеринбурге полицейский находился на лечении в ведомственном госпитале и отправился в магазин в гражданской одежде для покупки минеральной воды себе в палату. Там он заметил ранее судимого за имущественные преступления мужчину 1971 года рождения, находившегося в розыске за уклонение от явки в суд.

Силовик стал выбирать место, чтобы безопасно для окружающих задержать мужчину. «Гражданин тоже узнал сыщика в лицо, так как тот ранее доставлял его в суд за административное правонарушение. Сдаваться добровольно в планы беглеца не входило. Он разбил об пол бутылку пива, после чего начал наносить себе «розочкой» повреждения в области шеи, чтобы угодить в больницу, а не в камеру, – отметил собеседник агентства. – Но и на этом мужчина не успокоился. Он оторвал прикрученный к полу столбик ограждения, разбил им стекло в окне и убежал на улицу. Началась погоня. Вооруженный фрагментом битого стекла и металлической конструкцией он стал бить лобовые стекла стоявших на светофоре машин. Но игра в «кошки-мышки» продолжалась недолго».

Подоспевший полицейский Андрей Баутов скрутил беглеца и передал его в руки вскоре прибывшему наряду территориального ОВД. Сейчас злоумышленник помещен в СИЗО города Ирбита, где будет дожидаться суда по инкриминируемой ему 291 статье УК РФ «Дача взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Между тем, в отношении Андрея Баутова руководством территориального ОВД в адрес ГУ МВД России по Свердловской области направлено ходатайство о поощрении.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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