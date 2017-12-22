На Урале за ненадобностью сократили один из межрегиональных советов «Единой России»

В Уральском федеральном округе сформирован единый межрегиональный координационный совет (МКС) партии «Единая Россия».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского отделения, это сделано в рамках реализации решения президиума генсовета партии о привязке МКС к восьми федеральным округам. Теперь вместо 26 МКС на территории страны будет действовать только восемь. Прежняя структура была признана излишне «громоздкой».

Руководителем Уральского МКС стал депутат Госдумы Иван Квитка, ранее возглавлявший Межрегиональный координационный совет по Свердловской, Тюменской областям, Югре и ЯНАО.

Добавим, что сегодня в Москве открылся съезд партии «Единая Россия».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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